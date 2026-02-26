DAX 25.321 +0,1%ESt50 6.154 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5005 -1,2%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.782 -2,4%Euro 1,1804 +0,0%Öl 72,37 +2,1%Gold 5.187 +0,1%
BASF-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
United Internet: Übernahmegerüchte treiben den Kurs
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

553,80 EUR +5,00 EUR +0,91 %
STU
Marktkap. 71,62 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
NEU
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

10:31 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
553,80 EUR 5,00 EUR 0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer scheine den Start seines bis 2030 laufenden Fünfjahresplans auf einer soliden Basis zu starten, schrieb Michael Christodoulou am Freitag im Rückblick auf die Jahreszahlen Munich Re punkte mit einer robusten Bilanz und habe verschiedene Stellschrauben, um das angestrebte jährliche Gewinnwachstum (EPS) von mehr als acht Prozent zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
552,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
553,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
606,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

10:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
26.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

dpa-afx Mehr verdient Swiss Re-Aktie deutlich fester: Im Waldbrandjahr Rekordgewinn erzielt - Preise sinken deutlich Swiss Re-Aktie deutlich fester: Im Waldbrandjahr Rekordgewinn erzielt - Preise sinken deutlich
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Mittag
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Munich Re-Aktie dennoch tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, sell
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
