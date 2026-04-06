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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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Marktkap. 69,32 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

08:11 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
555,20 EUR 10,00 EUR 1,83%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern die Allianz am meisten profitieren, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
546,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
555,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,29%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
600,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
09.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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