Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 63 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Die deutsche Rentenreform könnten den hiesigen Versicherern über ihr Lebensversicherungsgeschäft in die Karten spielen, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Als Gewinner sieht er hier Allianz und die italienische Generali. Es könnten aber auch allgemein börsennotierte Versicherer profitieren dank der zu erwartenden Mittelzuflüsse in den Aktienmarkt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
565,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
512,60 €
|Abst. Kursziel*:
10,22%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
508,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,18%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
564,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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