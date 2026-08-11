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Symbol MURGF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

10.08.26
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
513,00 EUR 0,40 EUR 0,08%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach der gesenkten Umsatzprognose für 2026 mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Diese zu erreichen könnte schwieriger sein als die bestehende Prognose für das Nettoergebnis zu überbieten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagnachmittag. Grund für Letzteres seien geringere Aufwendungen für Schäden. Die Aussichten für die Sach- und Unfallrückversicherung trübten sich zunehmend ein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
565,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
514,60 €		 Abst. Kursziel*:
9,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
513,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
557,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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