Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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Marktkap. 70,65 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer verdiene mit Kapitalanlagen mehr Geld als im Kerngeschäft, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Qualität der Gewinnentwicklung nehme ab und je Aktie bemessen, hänge der Gewinn zunehmend von der Anzahl an Aktienrückkäufen ab. Er sieht nur begrenzten Spielraum, dass sich die zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
565,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
584,60 €
|Abst. Kursziel*:
-3,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
594,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,91%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
553,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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