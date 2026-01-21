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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

10:31 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
594,20 EUR 10,20 EUR 1,75%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer verdiene mit Kapitalanlagen mehr Geld als im Kerngeschäft, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Qualität der Gewinnentwicklung nehme ab und je Aktie bemessen, hänge der Gewinn zunehmend von der Anzahl an Aktienrückkäufen ab. Er sieht nur begrenzten Spielraum, dass sich die zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
565,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
584,60 €		 Abst. Kursziel*:
-3,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
594,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,91%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
553,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

10:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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