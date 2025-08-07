Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 75,22 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein exzellentes Quartalsergebnis. Unerfreulich sei aber, dass das Preisniveau in Vertragserneuerungen unter Druck stehe. Nach diesbezüglich mehreren guten Jahren und angesichts der inzwischen wieder reichlich vorhandenen Kapazität komme dies aber auch nicht überraschend. Der Kursrutsch am Berichtstag wirke auf ihn nicht plausibel. Er sieht darin Gewinnmitnahmen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
570,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
568,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
580,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
