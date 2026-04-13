DZ BANK

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

16:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 640 auf 625 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe gut abgeschnitten, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die Resultate seien von der erwartungsgemäß weiter negativen Preisentwicklung in der Sparte Schaden/Unfall überschattet worden. Insgesamt dürften die Gewinne weiter steigen, denn das laufende Kapitalanlageergebnis wachse, in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne sollten in der Gewinn- und Verlustrechnung auftauchen und die übrigen Segmente dürften an Bedeutung gewinnen. Der leicht reduzierte faire Wert reflektiere den Dividendenabschlag./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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