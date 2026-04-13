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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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Marktkap. 62,01 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

DZ BANK

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

16:21 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 640 auf 625 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe gut abgeschnitten, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Die Resultate seien von der erwartungsgemäß weiter negativen Preisentwicklung in der Sparte Schaden/Unfall überschattet worden. Insgesamt dürften die Gewinne weiter steigen, denn das laufende Kapitalanlageergebnis wachse, in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne sollten in der Gewinn- und Verlustrechnung auftauchen und die übrigen Segmente dürften an Bedeutung gewinnen. Der leicht reduzierte faire Wert reflektiere den Dividendenabschlag./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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468,00 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
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-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
599,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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