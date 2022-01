FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Munich Re von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Jahr 2021 sei aus Sicht von Rückversicherern das fünfte in Folge mit einer über dem einkalkulierten Niveau liegenden Katastrophenschadenbelastung gewesen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass die Munich Re ihr ambitioniertes Gewinnziel trotz dieser Belastung und der weiter Pandemie bedingt erhöhten Mortalität wohl erreichen werde, lasse sich zum Teil als Zeichen von Resilienz werten. Die Aussichten für 2022 in der Schaden-/Unfallrückversicherung seien zudem günstig, da die Preise voraussichtlich erneut steigen dürften./ck/mis