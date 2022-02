FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Munich Re nach Dividendenaussagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 300 Euro belassen. Dass der Rückversicherer das ursprüngliche Gewinnziel trotz hoher Katastrophenschadenbelastung und weiter erhöhter Mortalität durch die Pandemie erreicht habe, könne teilweise als Zeichen von Resilienz gewertet werden, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Teilweise sei dies aber auch der günstigen Kapitalmarktentwicklung geschuldet. Die Aussichten für 2022 hält Wenzel zumindest in der Schaden-/Unfallrückversicherung für günstig. Die größten Unsicherheitsfaktoren seien die weiteren Auswirkungen der Pandemie auf die Mortalität sowie die Auswirkungen der erhöhten Inflation./ck/he