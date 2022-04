FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 300 auf 290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ukraine-Krieg verunsichere die Rückversicherer, titelte Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass einige Rückversicherer für das erste Quartal Rückstellungen für Versicherungsschäden in Zusammenhang mit dem Krieg bilden werden./edh/la