FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re bei einem fairen Aktienwert von 290 Euro auf "Kaufen" belassen. "Der Hurrikan Ian wird immer teurer", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig bestehe für die Munich Re-Aktie, wie für andere Rückversicherer, Unsicherheit über das Gewinnziel und damit ein gewisses Rückschlagsrisiko, so der Experte. Mittelfristig hält er aber Munich

Re im gegenwärtigen Marktumfeld für ein attraktives defensives Investment./ag/tih