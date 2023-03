DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 360 Euro belassen. Dem Rückversicherer gelinge es im gegenwärtigen Marktumfeld, die hohe Inflation auf die Erstversicherer abzuwälzen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die gestiegenen Zinsen fu?hrten zudem mit Verzögerung zu steigenden Kapitalanlageergebnissen. Dies und eine zuverlässig hohe Ausschu?ttungsrendite machten Rückversicherer zu einem defensiven Investment in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 10:59 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 12:52 / MEZ

