14:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 424 Euro je Aktie belassen. Als Marktführer mit umfangreichem proprietären Know-how sei der Konzern für die Entwicklung des rasant wachsenden, aber auch komplizierten Cyberversicherungsmarktes gut gerüstet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Rückversicherer profitiere vom günstigen Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung, welches es ermögliche, Preiserhöhungen durchzusetzen./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 09:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 11:13 / MESZ

