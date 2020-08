NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Kennziffern des Rückversicherers hätten den Vorab-Daten entsprochen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvabilität sei etwas schwächer als gedacht gewesen./ajx/mis