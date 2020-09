NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 215 auf 235 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie zur Versicherungsbranche. Der Experte favorisiert die Papiere der Allianz, der NN Group, von Ageas und Direct Line sowie von Poste Italiane und der Grupo Catalana Occidente./ag/zb