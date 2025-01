JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

17:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 520 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain machte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick kaum Änderungen an seiner Gewinnerwartung für 2024, hob seine Überschussprognose für 2026 aber um 6 Prozent auf rund 6,05 Milliarden Euro an. Das stehe einem Unternehmensziel von rund 6 Milliarden Euro gegenüber. Die Dividende für 2024 dürfte sich auf 16 Euro je Aktie belaufen. Zudem dürfte das jährliche Aktienrückkaufprogramm auf 2 Milliarden Euro angehoben werden./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 15:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images