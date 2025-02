JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 520 Euro belassen. Der Rückversicherer habe 2024 beim Nettogewinn in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die große Neuigkeit habe es schon am Vorabend mit der deutlicher als erwarteten Dividendenerhöhung und den vermeldeten Aktienrückkäufen gegeben./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:30 / GMT

