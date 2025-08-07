Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 75,22 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle verwies in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung auf starke Zahlen, aber erste Anzeichen einer geschäftlichen Abschwächung. Die Aussagen zu den Erlösen und den Vertragserneuerungen deuteten aber auf einen stärkeren Gegenwind im Rückversicherungsbereich hin als erwartet./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
590,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
569,80 €
|Abst. Kursziel*:
3,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
568,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,84%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
580,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|13:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|13:01
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|13:01
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|13:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|10:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)