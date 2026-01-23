DAX 24.959 +0,2%ESt50 5.961 +0,2%MSCI World 4.535 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.594 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.087 +2,1%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

508,20 EUR +0,20 EUR +0,04 %
STU
Marktkap. 65,79 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

UBS AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
508,20 EUR 0,20 EUR 0,04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 575 Euro belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
575,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
504,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
508,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
608,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

12:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
21.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
