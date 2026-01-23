Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 65,79 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 575 Euro belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 20:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
575,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
504,20 €
|Abst. Kursziel*:
14,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
508,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
608,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
