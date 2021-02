ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers im Geschäftsjahr 2020 habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch die Angaben zur Dividende seien keine große Überraschung./mf/edh