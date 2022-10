ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Die Berichtssaison zum dritten Quartal werde geprägt sein von beunruhigend hohen Großschäden und daraus resultierenden Gewinnwarnungen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Montag vorliegenden Ausblick für Rückversicherer. Sein Favorit ist Scor, der schwächste Kandidat die Swiss Re./ag/ngu