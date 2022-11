ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Die Entwicklung von Prämien und Schaden-Kosten-Quote sei robust, schrieb Analyst Will Hardcastle am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/gl