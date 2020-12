NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Gewinnzielen für 2021 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Zielvorgabe für den Nettogewinn liege um drei Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den europäischen Versicherungssektor seien die Aktien des Münchener Rückversicherers unverändert ein Kerninvestment./bek/gl