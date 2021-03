NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain überarbeitete nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen des Rückversicherers nun sein Bewertungsmodell, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Seine Ergebnisschätzungen bis 2025 seien davon weitgehend unberührt geblieben./ck/he