NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die RBC hat Munich Re nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Münchener seien auf einem guten Weg in Richtung Gewinnziel für 2021, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx