Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

515,80 EUR +3,20 EUR +0,62 %
STU
Marktkap. 65,79 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

11:56 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
515,80 EUR 3,20 EUR 0,62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 616 auf 613 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
613,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
514,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
515,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
607,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

