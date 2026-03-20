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Marktkap. 67,5 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
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Symbol MURGF

Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

08:36 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
522,20 EUR 2,80 EUR 0,54%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 613 auf 606 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
606,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
518,60 €		 Abst. Kursziel*:
16,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
522,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,05%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
600,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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27.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
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