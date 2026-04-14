Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 70,39 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
606,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
560,80 €
|Abst. Kursziel*:
8,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
558,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,49%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
600,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|08:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|07.04.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.