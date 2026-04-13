Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 62,01 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
606,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
479,30 €
|Abst. Kursziel*:
26,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
470,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
599,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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