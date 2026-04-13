Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

10:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 606 Euro auf "Overweight" belassen. In einigen wichtigen Kennziffern - darunter der Schaden-Kosten-Quote - habe der Rückversicherer gut abgeschnitten, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstag in erster Einschätzung. Die Umsatzentwicklung sei aber viel schwächer als angedacht und darauf werde wohl der Fokus liegen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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