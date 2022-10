LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 290 auf 278 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat geht in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Schäden aus Naturkatastrophen, insbesondere durch den Hurrikan Ian, die Gewinne der Rückversicherer im dritten Quartal schrumpfen lassen. Für 2023 rechnet der Experte dann aber in der Schadens- und Unfall-Rückversicherung dank höherer Preise mit einer Verbesserung der Margen. Davon sollte insbesondere Munich Re profitieren./la/gl