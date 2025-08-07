DAX 24.131 -0,3%ESt50 5.333 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,5%Dow 44.241 +0,6%Nas 21.399 +0,7%Bitcoin 100.297 -0,3%Euro 1,1659 -0,1%Öl 67,03 +0,9%Gold 3.394 -0,1%
Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Infineon-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Infineon-Aktie
ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlicht neues KI-Modell GPT-5 ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlicht neues KI-Modell GPT-5
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

568,20 EUR -36,20 EUR -5,99 %
STU
Marktkap. 75,22 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

10:56 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
568,20 EUR -36,20 EUR -5,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten hätten Details und die zukünftigen Gewinntreiber im Fokus gestanden, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick falle das reduzierte Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr auf. Er fürchtet daher Gewinnmitnahmen nach der Aktienrally, bleibt aber insgesamt positiv für die Aktie gestimmt. Der Investorentag im Dezember könne weitere Impulse setzen./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
562,80 €		 Abst. Kursziel*:
15,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
568,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,40%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
580,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
13:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10:56 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:56 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
