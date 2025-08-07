Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 75,22 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten hätten Details und die zukünftigen Gewinntreiber im Fokus gestanden, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick falle das reduzierte Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr auf. Er fürchtet daher Gewinnmitnahmen nach der Aktienrally, bleibt aber insgesamt positiv für die Aktie gestimmt. Der Investorentag im Dezember könne weitere Impulse setzen./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
650,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
562,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
568,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,40%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
580,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
