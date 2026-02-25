JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umfang der Erneuerungen von Rückversicherungsverträgen sei geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. An den Zielen für das laufende Jahr habe sich nichts geändert./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:44 / GMT

