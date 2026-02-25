Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 71,13 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umfang der Erneuerungen von Rückversicherungsverträgen sei geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. An den Zielen für das laufende Jahr habe sich nichts geändert./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
655,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
542,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
542,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,67%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
607,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
