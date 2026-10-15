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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

15.10.26
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
544,20 EUR 12,00 EUR 2,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Aufwendungen des Rückversicherers für Naturkatastrophen dürften geringer ausfallen als budgetiert, schrieb Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei hinsichtlich Belastungen durch Naturkatastrophen für die Branche insgesamt ein unterdurchschnittliches Quartal gewesen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
546,00 €		 Abst. Kursziel*:
8,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
544,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
550,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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