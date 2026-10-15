Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 66,61 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Aufwendungen des Rückversicherers für Naturkatastrophen dürften geringer ausfallen als budgetiert, schrieb Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei hinsichtlich Belastungen durch Naturkatastrophen für die Branche insgesamt ein unterdurchschnittliches Quartal gewesen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
590,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
546,00 €
|Abst. Kursziel*:
8,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
544,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
550,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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