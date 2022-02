NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der am Tag vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen bekannt gegebene Dividendenvorschlag liege 5 Prozent über der Konsensschätzung, während das Aktienrückkaufprogramm für bis zu eine Milliarde Euro den Erwartungen entspreche, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ck