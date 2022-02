NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ergebnisausblick auf 2022 liege jedoch unter der durchschnittlichen Markterwartung./edh/la