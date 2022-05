NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Die jüngste Performance unterstreiche die wahre Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Rückversicherers im Vergleich zu den Wettbewerbern, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und dies insbesondere vor dem Hintergrund eines schwierigen Umfelds zu Beginn des Jahres und einer vorsichtigen Anlegerstimmung in der europäischen Rückversicherungsbranche./edh/eas