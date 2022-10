NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die Budgets der Rückversicherer für Groß- und Katastrophenschäden dürften durch den Orkan Ian im dritten Quartal mehr als ausgeschöpft sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Am stärksten dürften Munich Re und Swiss Re darunter leiden./edh/gl