Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 71,88 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
568,20 EUR 3,80 EUR 0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 572 auf 566 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Mandeep Jagpal am Montag schrieb, steht der Rückversicherer nach dem ersten Halbjahr mit Blick auf Umsatz- und Gewinnentwicklung nun unter Druck./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
566,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
568,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,42%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
568,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,39%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
578,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

