DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.403 +0,1%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.493 -0,4%Bitcoin 79.806 +0,1%Euro 1,1658 +0,3%Öl 61,89 -0,4%Gold 4.194 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer -- US-Börsen uneinheitlich -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, Vonovia, Bayer, Rüstungstitel, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Alternative zu DroneShield? Diese australische Verteidigungsaktie könnte eine Option sein Alternative zu DroneShield? Diese australische Verteidigungsaktie könnte eine Option sein
Hätte sich eine Anlage in Tether von vor 5 Jahren gelohnt? Hätte sich eine Anlage in Tether von vor 5 Jahren gelohnt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
546,60 EUR +6,20 EUR +1,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 69,24 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

18:36 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546,60 EUR 6,20 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Das avisierte Gewinnwachstum (EPS) von jährlich 8 Prozent bis 2030 deute auf eine deutliche Steigerung der Aktienrückkäufe hin, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2026 liege über seiner Prognose./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
547,40 €		 Abst. Kursziel*:
5,96%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
546,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
608,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

18:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
18:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

TraderFox Aktienscreening Big Call Screening: CBOE Global Markets, Deutsche Telekom, Adidas, Münchener Rück Big Call Screening: CBOE Global Markets, Deutsche Telekom, Adidas, Münchener Rück
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
dpa-afx Munich Re will Gewinne bis 2030 deutlich steigern und Aktionäre beteiligen
Dow Jones Munich Re-Aktie trotzdem leichter: Mittelfristziele angehoben
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re kündigt neue Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“ und finanzielle Ziele 2026 an
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag auf rotes Terrain
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re announces new Ambition 2030 multi-year strategy and 2026 financial targets
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, buy
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen