Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 69,24 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Das avisierte Gewinnwachstum (EPS) von jährlich 8 Prozent bis 2030 deute auf eine deutliche Steigerung der Aktienrückkäufe hin, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2026 liege über seiner Prognose./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
580,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
547,40 €
|Abst. Kursziel*:
5,96%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
546,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
608,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
