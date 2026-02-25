Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 71,13 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die unerwartet hohe Solvabilitätsrate sei ein Höhepunkt im Bericht des Rückversicherers, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Enttäuscht habe der Rückgang der Einnahmen in der Schaden- und Unfallabsicherung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
544,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,29%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
547,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,53%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
606,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
