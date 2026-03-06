DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9290 +2,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Top News
Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check
Übersicht
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 68,07 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

12:16 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
528,40 EUR 3,00 EUR 0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe bei der Vorlage der Jahreszahlen trotz der ehrgeizigen Fünfjahresziele vom Dezember an seinem Ausblick festgehalten, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Ergebnisprognosen je Aktie ein wenig. Munich Re sei wohl der am besten kapitalisierte Versicherer Europas, und die Aktie dürfte sich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten besser schlagen als die Konkurrenz. Die Bewertung sei aber nicht günstig./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
527,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,08%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
528,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,87%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
601,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

12:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
27.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

