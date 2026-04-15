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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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Marktkap. 71,33 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

08:36 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
561,80 EUR -0,60 EUR -0,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 560 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison erhöhte Analyst Ben Cohen für Europas Rückversicherer seine Ergebnisprognosen für 2026 um etwa 1 Prozent. Er geht von einem überdurchschnittlichen ersten Quartal aus. Für die Folgejahre kappte Cohen allerdings seine Schätzungen um bis zu drei Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
560,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
563,00 €		 Abst. Kursziel*:
-0,53%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
561,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,32%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
599,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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27.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
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EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn
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