RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Nettoergebnis habe um 1 Prozent unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Ben Cohen am Dienstag in siener ersten Reaktion. Der Rückversicherer zeige Preisdisziplin, um die Margen zu sichern, doch die Markterwartung für den Gesamtertrag im laufenden Geschäftsjahr erscheine auf den ersten Blick zu hoch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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