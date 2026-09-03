Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 65,83 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
500,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
525,80 €
|Abst. Kursziel*:
-4,91%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
527,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,16%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
557,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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