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AI Analyse

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

11:41 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
525,80 €		 Abst. Kursziel*:
-4,91%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
527,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,16%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
557,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

11:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
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19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Purchase, via joint custody account with spouse.
Globes Munich Re buys Israeli insurtech co At-Bay for $575m
EQS Group EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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