Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 68,85 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 500 auf 530 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Munich Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
530,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
543,80 €
|Abst. Kursziel*:
-2,54%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
540,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
554,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|08:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|08:21
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)