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AI Analyse

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

08:21 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 500 auf 530 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Munich Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
530,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
543,80 €		 Abst. Kursziel*:
-2,54%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
540,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
554,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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