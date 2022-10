NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re vor Zahlen des Rückversicherers zum dritten Quartal von 245 auf 243 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Gesamtjahr gekappt, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere die erwarteten Katastrophenschäden im Berichtszeitraum./la/ck