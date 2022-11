NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 243 auf 290 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe weitgehend positive Resultate erzielt, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der für die Erfüllung der unveränderten Gewinnprognose erforderlichen Entwicklung im vierten Quartal gebe es aber noch eine gewisse Unsicherheit./la/he