RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 358 auf 382 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die europäischen Rückversicherer dürften ein weiteres gutes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Derald Goh in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Allerdings rechne er für keine Sektoraktie mit daraus resultierenden Kurstreibern. Dennoch erhöhte der Experte seine Prognosen für 2023 um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2023 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com