08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der angekündigten deutlichen Dividendenerhöhung von 410 auf 455 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die hohen Ausschüttungen bestätigten die zugrunde liegende Ertragsstärke des Rückversicherers, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ertragsstärke wiederum basiere auf einem doppelten Rückenwind durch hohe Preise in der Schaden- und Unfallversicherung sowie hohe Kapitalerträge./la/he

