Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

20:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 464 auf 487 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im ersten Quartal habe der Rückversicherer Stärke in beiden Rückversicherungssparten erkennen lassen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könnte die Gewinne auf eine neue Basis stellen. Zudem könnten höhere Erträge im Geschäft mit Finanzanlagen und eine Optimierung der Schulden der Kapitalrendite Spielraum nach oben verschaffen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 12:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 12:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

